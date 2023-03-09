نادي نيوكاسل يعسكر في دبي الشهر الجاري

اختار نادي نيوكاسل الإنجليزي، دبي لإقامة معسكره التدريبي خلال الشهر الجاري، استعداداً لما تبقى من مباريات الموسم الكروي الإنجليزي الحالي، والذي ينافس فيه على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. وبات نيوكاسل ضمن مجموعة أندية ومنتخبات تتوجه إلى دبي الشهر الجاري لإقامة معسكراتها.

وستكون هذه المرة الثانية التي يعسكر فيها نيوكاسل بدبي، بعد معسكر العام الماضي، الذي أقيم في شهر مارس أيضاً، كما يأتي هذا بعد نجاح المعسكر التدريبي الذي أقامه كل من أرسنال وليفربول الإنجليزيين في ديسمبر الماضي، ومشاركتهما في كأس سوبر دبي، إلى جانب حضور عدد كبير من نجوم الكرة الإنجليزية لقضاء إجازات، وفترة استعدادات للعودة إلى المنافسات عقب كأس العالم، وقبل انطلاق الموسم الرياضي لمختلف الرياضات، الأمر الذي يعود إلى المكانة المميزة التي تحتلها دبي وجاذبيتها للفرق والأندية العالمية عموماً، والبريطانية على وجه الخصوص.

وحجزت منتخبات المكسيك وهولندا والسعودية تحت 20 سنة أماكن إقامتها وتدريباتها في معسكراتها بدبي خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن استعداداتها للبطولات المقبلة، كما استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي، الذي نظمه الاتحاد الإنجليزي للسباحة لمنتخبي السباحة والغطس، وشارك فيه أكثر من 100 سباح من مختلف الفئات العمرية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي إن «العام الجاري شهد إقامة أكثر من 30 معسكراً تدريبياً دولياً، خلال يناير وفبراير الماضيين، إذ يتواصل حضور الفرق والمنتخبات والرياضيين من مختلف الرياضات للاستفادة من الطقس المثالي، وتوفر المنشآت التدريبية والسياحية عالمية المستوى، إلى جانب جاذبية القطاع السياحي وتطور قطاعات النقل والاتصالات والمنشآت الفندقية ومراكز التسوّق والترفيه الشهيرة، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة التي تجعل من دبي مكاناً مفضلاً بشكل دائم للتدريب والإجازات».

تواصل دبي استقطاب المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات الرياضية الدولية وكبار نجوم كرة القدم ومختلف الرياضات الأولمبية المتنوّعة في جميع المراحل السنية، حيث أصبحت دبي مركزاً دائماً ومفضلاً لإقامة الفرق من مختلف الدول، وفي مقدمتها الأندية البريطانية المحترفة.

• منتخبات المكسيك وهولندا والسعودية للشباب حجزت أماكن إقامتها في دبي الفترة المقبلة.