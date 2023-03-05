مباريات اليوم.. قمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد وظهور برشلونة وريال مدريد

يشهد اليوم الأحد قمة مباريات الدوري الإنجليزي التاريخية التي تجمع ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب ليفربول وهي المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم والبطولة الإنجليزية، كما سيكون هناك منافسة في الدوري الإسباني حيث سيخوض برشلونة المتصدر لقاء صعب أمام فالنسيا بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال بيتس.

في الدوري الإنجليزي يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد، على ملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 24 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، حصدها من 24 مباراة، كما سيكون هناك لقاء يجمع نوتينغهام فورست مع إيفرتون

وفي الدوري الإسباني القوي هذا الموسم عقب عودة برشلونة إلى قمة صدارة الترتيب سيكون هناك مواجهات تجمع بلد الوليد مع إسبانيول، وبرشلونة أمام فالنسيا وريال مدريد أمام ريال بيتيس.

أما عشاق الدوري الإيطالي فهناك قمتين اليوم تجمع إنتر ميلان أمام ليتشي وروما أمام يوفنتوس.