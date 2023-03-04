ليفربول ومان يونايتد يناشدان الجماهير وقف الهتافات المأساوية في قمة الأحد

دعا المدير الفنى لفريق ليفربول يورغن كلوب والمدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ الجماهير لإنهاء «الهتافات المأساوية»، وذلك قبل مباراة الفريقين فى الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد على ملعب آنفيلد.

قال مدرب ليفربول «نريد أن تكون الأجواء حماسية وتنافسية. ما لا نريده هو أي شيء يتجاوز هذا. وهذا ينطبق بشكل خاص على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم. إذا استطعنا الحفاظ على الشغف ونزع السم، فسيكون ذلك أفضل بكثير للجميع».

وتابع «يريد ليفربول ومانشستر يونايتد معا إظهار الجانب الخاص والإيجابي لهذا التنافس الرائع بين ناديين عظيمين لكرة القدم مع تاريخ يحمل الفخر، لكن في بعض الأحيان يكون التاريخ مأساوي».

قال مدرب مانشستر يونايتد «من غير المقبول استخدام الخسائر فى الأرواح - فيما يتعلق بأي مأساة - لتسجيل نقاط، وقد حان الوقت لتتوقف، هؤلاء المسؤولون لا يشوهون سمعة أنديتنا فحسب، بل يشوهون سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة أيضا».

أضاف «نيابة عني وعن لاعبينا وموظفينا، نطلب من جماهيرنا التركيز على دعم الفريق يوم الأحد، وتمثيل نادينا بالطريقة الصحيحة».