لاتسيو يعرقل انطلاقة نابولي وينتزع المركز الثاني في الدوري الإيطالي

عرقل لاتسيو انطلاقة نابولي المميزة في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتغلب عليه 1-0 أمس الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ25 من المسابقة.

وتجمد رصيد نابولي عند 65 نقطة في الصدارة، ورفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان وميلان.

وسجل ماتياس فيتشينو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 67 ليلحق لاتسيو بمضيفه نابويل الهزيمة بعد 8 انتصارات متتالية لنابولي.

