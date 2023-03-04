تصرف غريب من الضحية.. مفاجأة غير متوقعة في "قضية اغتصاب" حكيمي

كشفت فاني كولين محامية المغربي أشرف حكيمي عن مفاجأة غير متوقعة وتصرف غريب من الضحية التي تتهم لاعب باريس سان جيرمان باغتصابها.



وقالت المحامية لصحيفة ليكيب الفرنسية إن نجم باريس سان جيرمان يتعرض لمحاولة ابتزاز من خلال الاتهامات الموجهة له في قضية اغتصاب من جانب القضاء الفرنسي.

وأضافت أن حكيمي لن يتحدث إلا في المحكمة.



وتابعت أن لاعب منتخب المغربي نفى بشدة التهم الموجهة إليه خلال جلسة الاستماع التي تمت بناءً على طلبه.



في المقابل كشفت عن مفاجأة وهي أن "الضحية المزعومة" رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، مبينة أن القضية أو الاتهام لا يستند إلا إلى ادعاءاتها على حد وصفها.



وأوضحت أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي اليوم، يعد إجراء طبيعياً وروتينياً، يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية.

وختمت: "هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه".