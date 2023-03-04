سان جرمان يخسر خدمات نيمار أمام بايرن ميونيخ

أكد مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه، أمس، أن مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار «لن يكون متاحاً» للمباراة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتعرض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك نيمار في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي. وقال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري غداً «بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحاً».

وتابع «فريقنا أكثر توازناً. وبدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَان. غياب نيمار ليس عابراً، إنه أحد أفضل الممررين في الدوري، وهو غياب مؤسف لنا».