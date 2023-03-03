مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي قبل موقعة بايرن ميونيخ

يقف المهاجم كيليان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه نانت غدا ضمن منافسات المرحلة 26 وذلك قبل الموقعة المنتظرة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. رفع مهاجم منتخب "الديوك" بهدفيه خلال الفوز 3-0 على مرسيليا في المرحلة الماضية رصيده إلى 200 هدف بقميص نادي العاصمة المملوك قطرياً، ليعادل زميله السابق الأوروغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف في تاريخ النادي.

ومن غير المستبعد أن يزور مبابي الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه الأخيرتين بعد عودته من الاصابة الشباك مرة جديدة أمام فريق "الكاناري"، حامل كأس فرنسا وصاحب المركز الرابع عشر في الدوري، على ملعب "بارك دي برينس" للانفراد بالرقم القياسي. قال مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه عقب الفوز على مرسيليا الذي كان قد أخرجه من الكأس المحلية "من دون أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي. هو أفضل هداف في العالم في الوقت الحالي، لا شك في ذلك".

وتابع "هو سريع جداً ويقوم بأي شيء بسرعة. دائماً يَظهر في المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام به اللاعبون الكبار".

احتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط و5 سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز الـ 200 هدف بقميص سان جرمان منذ أن وقّع على كشوفاته قادماً من موناكو في أغسطس 2017. وفي المقابل، احتاج كافاني إلى 298 مباراة بين عامي 2013 و2020 للوصول إلى هذه العتبة. أما المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أحد النجوم الأوائل في حقبة ملكية قطر، فقد حمل سابقاً الرقم القياسي مع 156 هدفاً في 4 سنوات قضاها في باريس حتّى عام 2016.