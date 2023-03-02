بطلة سابقة في ألعاب القوى تدير كرة القدم في كندا

تولت البطلة الأولمبية السابقة في ألعاب القوى تشارمين كروكس منصب القائمة بأعمال رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم في خضم نزاع عمالي بين الاتحاد المحلي ومنتخبي الرجال والسيدات. وأصبحت كروكس (60 عاما) أول سيدة تدير كرة القدم في كندا أمس بعد أن عملت نائبة للرئيس خلال عامين. وستخلف نيك بونيتس الذي استقال الاثنين الماضي.

وصعّد منتخب السيدات الكندي، بطل الأولمبياد، من وتيرة احتجاجه مؤخرا بشأن المساواة في الأجور عندما ارتدت لاعباته قمصانا أرجوانية كتب عليها "كفى يعني كفى" قبل مباراته الافتتاحية في كأس (شي بيليفز) الشهر الماضي. وقالت كروكس في بيان "العمل المطلوب مني تجاه مؤسساتنا ورياضتنا ولاعباتنا مهم بنفس قدر أهمية كل سباق شاركت فيه". ونافست كروكس في الألعاب الأولمبية خمس مرات ونالت ميدالية فضية بنسخة لوس أنجليس 1984 ضمن فريق التتابع أربعة في 400 متر للسيدات. وأضافت "أدرك وأتفهم المطالبات بنيل الحقوق وأنا واثقة من قدرتنا على إحراز تقدم فعلي في منتخباتنا".