مدرب برشلونة: ريال مدريد الأوفر حظا للفوز في كلاسيكو الكأس

قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، إن فريقه سيدخل مواجهة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ريال مدريد في موقف جيد، لكنه يعتبر أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو الأوفر حظا للوصول إلى المباراة النهائية. ويلتقي الغريمان في ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدا في مباراة من أصل ثلاث مباريات بينهما خلال شهر، حيث سيلتقيان في بطولة الدوري خلال مباراتي ذهاب وإياب قبل نهائي الكأس.

وفاز برشلونة بمباراتين من أصل أربع مباريات ضد ريال مدريد منذ تولي تشافي المسؤولية، ومنها الفوز برباعية نظيفة في بطولة الدوري الموسم الماضي، والفوز بنتيجة 3 /1 في كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.

كما يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، لكن تشافي يعتقد أن وضع ريال مدريد كأبطال الدوري وأوروبا يجعلهم المفضلين للفوز. وأوضح تشافي في مؤتمر صفحي: "مدريد سيواصل اللعب كمرشح مفضل لأنهم أبطال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا". وأضاف: "هذا بغض النظر عن ما حدث في كأس السوبر، والتي لعبنا فيها بشكل جيد، أو أي عوامل أخرى". وتابع مدرب برشلونة: "ربما هزمناهم في كأس السوبر، لكن هذه مدريد، يجب علي أن أكون صادقا لكنني أظن أننا يمكننا أن نشن هجمات مؤثرة ، واتوقع حتى التعادل".