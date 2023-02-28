السعودية تواجه فنزويلا وبوليفيا في شهر مارس

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم خوض مباراتين وديتين خلال الشهر المقبل في جدة أمام فنزويلا وبوليفيا.

وقال المنتخب السعودي في حسابه على تويتر "من جدة نعود. مباراتان وديتان يخوضهما الأخضر في مارس".

وستكون المباراة الأولى أمام فنزويلا في 24 مارس، بينما ستكون الثانية أمام بوليفيا بعدها بأربعة أيام.

وستقام المباراتان أمام المنتخبين القادمين من أمريكا الجنوبية في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وحققت السعودية مفاجأة مدوية في كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي عندما فازت 2-1 على الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.

وكانت السعودية قد واجهت فنزويلا وديا في يونيو حزيران 2022 استعدادا لكأس العالم وخسرت بهدف دون رد.