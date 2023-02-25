برشلونة يعلن إصابة نجم هجومه

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الشاب أنسو فاتي، ما يهدّد مشاركاته المقبلة خصوصاً ضد ريال مدريد في مسابقة الكأس الأسبوع المقبل.

وكتب النادي الكاتالوني الجمعة في موقعه الرسمي "عنى أنسو فاتو من رضوض في الركبة خلال تمارين الجمعة في مدينة جوان غامبر الرياضية".

تابع النادي الذي أقصي من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي "لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة وسيملي شفاؤه عودته إلى الملاعب".

وكان اللاعب الدولي البالغ 20 عاماً قد تأثر كثيراً من الاصابات في آخر سنتين ونصف.

بعد غيابه 11 شهراً اثر جراحة بالركبة، عاد فاتي إلى برشلونة مطلع موسم 2021-2022، لكن الاصابة اجبرته أيضاً على الغياب خمسة أشهر في الموسم التالي بسبب مشكلات عضلية بفخذه.

وفيما لم يعلن برشلونة عن مدة غياب لاعبه الشاب، سيفتقده في رحلة ألميريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا.

لكن ما يثير قلق عشاق "بلوغرانا" امكانية غيابه عن اللقاء المرتقب ضد الغريم ريال مدريد الاسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي الكأس.