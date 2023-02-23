غوارديولا ينتقد الحديث عن سهولة مهمة سيتي أمام لايبزغ

انتقد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الحديث الدائر بأنه كان من المتوقع أن يفوز فريقه بسهولة على ملعب لايبزغ الألماني، وذلك بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1 /1 مساء أمس في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وبادر النجم الجزائري رياض محرز بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27، قبل أن يحرز الكرواتي جوسكو جفارديول هدف التعادل للايبزج في الدقيقة 70.

وبذلك، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم 14 مارس القادم.

وقال غوارديولا لمنصة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "كان الناس يتوقعون فوزنا 5 /صفر، هذا ليس واقعيا، لقد تجاوزنا دور المجموعات في بطولة تنافسية للغاية في وجود كثير من الفرق المهمة".

وأضاف: "المباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، رابع مباراة لنا في غضون عشر أيام، المباريات خارج ملعبنا، السفر، والناس تتوقع الانتصارات". وأشار: "اعلم أننا فريق جيد ونواصل القيام بأمور جيدة، ولكن الناس تتوقع أن نأتي إلى هنا ونفوز 4 أو 5 /صفر، ليس في مقدورنا فعل ذلك". وأعرب المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني عن سعادته "بالأداء العام" لمانشستر سيتي". وأوضح: "عدنا بعد الهدف الذي تلقيناه، قدمنا 15 أو 20 دقيقة جيدة، لاحت لنا فرص جيدة ، كلا الفريقين في نصفي الملعب، نذهب إلى مانشستر لخوض المباراة الحاسمة". وختم المدرب الإسباني حديثه بالقول "سعيد بشأن المباراة بأكملها ليس فقط الشوط الأول، ما الذي تتوقعه؟ هل خضنا مباراة ودية هنا؟".

