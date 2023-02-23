رباع كازخستاني يحتفظ بميداليته الأولمبية رغم إيقافه 8 سنوات بسبب المنشطات

قال الاتحاد الكازاخستاني لرفع الأثقال إنه أوقف الرباع إيجور سون لثمانية أعوام بسبب تناول المنشطات لكنه لن يفقد برونزية أولمبياد طوكيو 2020. وكان سون، الفائز ببرونزية وزن 61 كيلوجراما، ضمن ستة رباعين تم إيقافهم بعد سقوطهم في اختبار المنشطات في مارس 2022.

وقال ألديار نورعلينوف الأمين العام للاتحاد الكازاخستاني "الاختبار تم خارج البطولات بعد ستة أشهر من مشاركة الرباعين في بطولات دولية، لذا الأمر لا يتعلق بنتائجهم أو إعادة ميداليات. وأود التأكيد على ذلك خاصة فيما يتعلق بميدالية إيجور سون الأولمبية".

وسبق إيقاف سون البالغ عمره 24 عاما في 2015 بسبب سقوطه في اختبار منشطات وتم تجريده من ذهبية بطولة العالم للناشئين. وتم تجريد قازاخستان من ميداليات أولمبية منها ست ذهبيات في ألعاب 2008 و2012 و2016. وكانت كازاخستان ضمن العديد من الدول التي تم السماح بمشاركة رباعين اثنين فقط منها في أولمبياد طوكيو بسبب تاريخها السابق في تناول المنشطات.