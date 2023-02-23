فينيسيوس.. أكثر لاعب هزّ شباك ليفربول أوروبياً

يبدو أن ريال مدريد يحتفظ دائماً بأفضل ما لديه من أجل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكان ليفربول آخر ضحايا انتفاضاته في البطولة عندما فاز حامل اللقب 5-2 باستاد أنفيلد أول من أمس. وكان رفض ريال مدريد الاستسلام لمصيره عاملاً حاسماً في تحقيق لقبه الـ14 في الموسم الماضي، وبدا أنه لم يفقد لمسته الساحرة. وبينما يمكن الحديث عن أن ليفربول انهار بيد لاعبيه، يملك ريال مدريد تاريخاً بالاحتفاظ بأفضل ما لديه للأفضل، وفي هذه الحالة فهو دوري الأبطال.

وأكثر لاعب عانى منه ليفربول في المباريات الأخيرة مع ريال مدريد، هو البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكثر لاعب سجل أهدافاً في تاريخ المسابقات الأوروبية أمام ليفربول، بواقع خمسة أهداف في أربع مباريات، منها ثنائية في الفوز الخماسي أول من أمس.

وفي أول مباراة لفينيسيوس أمام ليفربول سجل ثنائية في أبريل 2021، ضمن ذهاب ربع النهائي، ثم لعب أمام ليفربول الإياب ولم يسجل، وفي نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي سجل هدف الفوز للريال، والذي قاده للقب الـ14، ثم ثنائية أول من أمس، ما يجعله بخمسة أهداف في شباك ليفربول، وهذا إلى جانب تمريرة حاسمة.

وأظهر ريال مدريد معدنه الحقيقي في المباراة المهمة أمام ليفربول، إذ بدأ بصورة باهتة، لكنه سرعان ما غير المجريات لصالحه، وأظهر معدنه الحقيقي في المسابقة الأوروبية. وفي الموسم الماضي، خسر 1-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16، لكنه انتفض ليفوز 3-1 في سانتياجو برنابيو قبل تفوقه على تشيلسي في دور الثمانية.

وبدا مانشستر سيتي في موقف جيد عندما انتصر 4-3 في ذهاب الدور قبل النهائي والتقدم بهدف في مباراة الإياب في مدريد. لكن رودريغو أحرز هدفين في الدقائق الأخيرة لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي الذي حسمه كريم بنزيمة من ركلة جزاء. وأمس اهتزت شباك ريال مدريد بهدفين في أول 14 دقيقة، وشعرت جماهير ليفربول أن فريقها سيثأر لهزيمته في نهائي العام الماضي مع معاناة الفريق الضيف للتعامل مع الأجواء المشتعلة في معقل ليفربول. وانتفض فينيسيوس جونيور ليحرز هدفين ويدرك التعادل بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كان هناك فريق واحد على أرض الملعب، وأعطى ريال مدريد منافسه درساً في كيفية حسم المباريات، وربما المواجهة كلها. ولم يشكل ليفربول أي خطورة بعد الاستراحة على الرغم من دعم الجماهير، بينما أحرز ريال مدريد ثلاثة أهداف من أربع محاولات على المرمى، ليصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحول تأخره بهدفين إلى انتصار بفارق ثلاثة أهداف.

واهتزت شباك ليفربول بخمسة أهداف على أرضه لأول مرة في دوري الأبطال، كما أنها ثالث مرة يستقبل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة على أرضه بجميع المسابقات هذا القرن. وهذه هي الهزيمة السادسة في سبع مباريات لليفربول أمام ريال مدريد منها النهائي في عامي 2018 و2022.

• فينيسيوس كان صاحب هدف الفوز للريال باللقب الـ14 في «أبطال أوروبا» الصيف الماضي، على حساب ليفربول.



• اهتزت شباك ليفربول بخمسة أهداف على أرضه لأول مرة في «الأبطال»، كما أنها ثالث مرة يستقبل فيها خماسية في مباراة واحدة على أرضه في جميع المسابقات على امتداد قرن من الزمن.

• الخسارة من ريال مدريد هي سادس هزيمة لليفربول في سبع مباريات أمام مدريد بين 2018 و2023.

أهداف فينيسيوس الـ 5 في ليفربول:

■ ريال مدريد 3-1 ليفربول (ذهاب ربع النهائي 2021 - ثنائية).

■ ليفربول صفر-1 ريال مدريد (نهائي أبطال أوروبا 2022 - هدف الفوز).

■ ليفربول 2-5 ريال مدريد (ذهاب ثمن النهائي 2023 - ثنائية).

أنشيلوتي: بداية مثالية لم نتوقعها أبداً

قال مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، في تصريح صحافي: «إن الفوز على ليفربول في أرضه وبين جمهوره بخماسية بداية مثالية لم نتوقعها أبداً بهذا الشكل».

وتابع: «لم نتوقع بداية مثل التي قدمها فريقي، لكن عند التأخر 2-صفر فكرت في ما حدث في ملعب (مانشستر سيتي) في العام الماضي على أمل تكرار ما حدث، لكن في النهاية تحقق ما هو أفضل».

وأضاف مدرب الريال: «لم نفقد الثقة مطلقا ونجحنا في استعادة السيطرة على الكرة. اللاعبون أصحاب الخبرة ساعدوا الشبان في العديد من المواقف، كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس».

يورغن كلوب: أهدينا ريال مدريد الأهداف الـ 5

قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب: «قلت للاعبين بعد المباراة إن الهزيمة تصبح هزيمة إذا لم نتعلم منها.. لو سمحنا لمباراة واحدة بالتأثير علينا فهذا سيء».

وأضاف في تصريح صحافي: «نعم نحن بحاجة إلى التحسّن، لكن يجب علينا النظر إلى الأمور الإيجابية أيضاً.. أهدينا ريال مدريد الأهداف الخمسة، وكان يمكننا فعل ما هو أفضل لكن (الريال) مختلف تماما».

وتابع: «سنذهب إلى (مدريد) من أجل الفوز.. ولا أعلم مدى إمكانية حدوث ذلك من عدمه».

صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد

عادل نجم وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، إنجاز الإيفواري ديدييه دروغبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في «أبطال أوروبا».

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول خلال مباراته أمام ريال مدريد. وأحرز صلاح هدفه الـ44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروغبا النجم الأسطوري لتشيلسي الإنجليزي.

كما كسر صلاح الرقم القياسي لأسطورة ليفربول جيرارد، حيث سجل هدفه الـ42 بقميص الفريق الإنجليزي في «الأبطال»، مقابل تسجيل جيرارد 41 هدفاً. كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي بـ«أبطال أوروبا» بثمانية أهداف، متفوقاً بهدف على كيليان مبابي هداف سان جيرمان.