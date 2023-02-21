يونايتد يرفع أسعار التذاكر لأول مرة منذ 11 موسما

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين في الموسم القادم بنسبة 5% بعدما ظل السعر ثابتًا خلال المواسم 11 الأخيرة.

وأضاف يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة المباريات والتي زادت بنسبة 40 % في السنوات الخمس الماضية و11 % في آخر 12 شهرًا.

وقال النادي في بيان "الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023-2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام.

"لقد أبقينا ارتفاع الأسعار أقل بكثير من المعدل الحالي للتضخم... أسعار التذاكر في أولد ترافورد، جنبًا إلى جنب مع أسعار الطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز".

وأضاف النادي أن أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عامًا وللصغار ستبقى كما هي مع استمرار الخصم بنسبة 50 % لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم 65 عامًا أو أكثر.

وتدرس عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي بيعه مع تلقيها لعروض شراء مؤكدة من شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف الملياردير البريطاني وجهات قطرية.