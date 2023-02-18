سخروا منه فمنحهم الصدارة.. "وجه النحس" يرد على جمهور أرسنال

ردّ النجم الإيطالي جورجينيو على سخرية جماهير أرسنال منه بوصفه "اللاعب النحس" بعد تسجيله هدفاً حاسماً وقاتلاً بمرمى أستون فيلا في الوقت القاتل ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليفوز "المدفعجية" 4-2 بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 حتى الدقيقة 90+3.

وكان أرسنال قد تعرض لهزات قوية منذ قدوم جورجينيو إلى النادي مما دفع جماهير أرسنال لانتقاد الصفقة الجديدة بالقول إنها جلبت النحس على الفريق بعدما تصدر بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل ان يتعادل مع وينتفورد 1-1 ويخسر من السيتي 1-3، لكنه عاد للصدارة بقوة دفع إضافية من جورجينيو.

ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط من وصيفه مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على فريق نوتينغهام فورست مساء اليوم أيضا.

وفي التفاصيل، تقدم فريق أستون فيلا مرتين عبر كل من الإنجليزي المهاجم أولي واتكينز، ولاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين (5، 31) على الترتيب.

ورد أرسنال "المدفعجية" بهدفين عبر كل من المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا، والمدافع الأوكراني أوليكساندر زينشينكو في الدقيقتين (16، 61) على التوالي.

ومن ثم اقتنص "المدفعجية" هدف التقدم بـ"نيران صديقة" الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أصحاب الأرض خطأ في مرماه، بعد تسديدة صاروخية لإيطالي جورجينيو اصطدمت الكرة بالعارضة ومن ثم برأس الحارس قبل أن تستقر في الشباك، في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع.

وأطلق المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيللي رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "فيلا بارك".