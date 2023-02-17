برشلونة يخسر خدمات نجمه البارز لـ4 أسابيع

أكّد نادي برشلونة الاسباني الجمعة إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايمن، فيما أشارت تقارير محلية الى غيابه ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. وتعرّض لاعب الوسط المتألق للاصابة خلال التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي (2-2) خلال ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الاول.

وبعد اعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكاتالوني في بيان آخر أن الفحوص التي خضع لها اليوم أظهرت إصابة في "العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن"، مضيفًا "سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه". وتشكل هذه الاصابة انتكاسة للاعب الذي "كان في فورمة مذهلة مؤخرًا ولعب دورًا أساسيًا في سلسلة المباريات من دون هزيمة" التي وصل عددها الى 17، بحسب بيان برشلونة. وأشارت عدة صحف، بينها سبورت الكاتالونية وأس المدريدية، الى أن "الفتى الذهبي" سيغيب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. فبالاضافة الى غيابه عن المباراة في الدوري ضد قادش الاحد، لن يشارك أمام يونايتد إيابًا الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علمًا ان الشاب الآخر غافي سيغيب للايقاف ما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.

ومن المتوقع أن يغيب أيضًا عن مباريات ألميريا في الليغا وثم ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من مارس المقبل وفالنسيا في الدوري وترقب حالته لمباراة أتلتيك بلباو. وفي حال تأهل برشلونة الى ثمن نهائي يوروبا ليغ قد يغيب عن مواجهتي هذا الدور في 9 و16 مارس. يقدّم بيدري (20 عامًا) مستويات مميزة بعد أن سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينها ثلاثة في آخر خمس مباريات. ويتصدر الكاتالوني ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.