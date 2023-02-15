الأهلي المصري يفتقد عمرو السولية في مواجهة الهلال السوداني

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم غياب لاعب وسط الفريق الأول عمرو السولية عن مواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة.

وأضاف أن السولية خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على أن يستمر في أداء البرنامج التأهيلي الخاص به في القاهرة.

وأوضح أن مصطفي شوبير حارس المرمي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك مصطفى شوبير في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.