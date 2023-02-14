حارس إيفرتون يكشف أهم أسرار محمد صلاح.. ويتلقى هدفاً سهلاً (صور)

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة لقنينة المياه الخاصة بحارس مرمى إيفرتون غورادن بيكفورد الذي وضع عليها إحصائية لطريقة تسديدة أبرز لاعبي ليفربول لركلات الترجيح على زجاجة المياه الخاصة به خلال مباراة الفريقين في "البريميير ليغ".



وكشفت الإحصائية عن أهم أسرار النجم المصري محمد صلاح في طريقة تسديده لركلات الترجيح.



ووضع بيكفورد الدولي المصري في صدارة قائمة مسددي ركلات الترجيح بالنسبة إلى "الريدز"، إذ يفضل هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي التسديد في الزاوية اليمنى بنسبة 46.7%.



في المقابل يسدد الكرة في منتصف المرمى بنسبة 13.3%، وأخيراً يسدد الكرة في الزاوية اليسرى بنسبة 33.3%.



ولم تشهد مباراة الفريقين الإثنين في الدوري الإنجليزي احتساب ركلات جزاء، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الأول بطريقة سهلة عندما أخطأ بيكفورد في الخروج من مرماه للإمساك بكرة عرضية، قبل أن يحولها النجم المصري في المرمى الخالي بسهولة.