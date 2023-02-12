مانشستر يونايتد يدخل في قلب الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

دخل مانشستر يونايتد في قلب الصراع على لقب غائب عن خزائنه منذ 2013 وموسمه الأخير بقيادة المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، وذلك بعودته من ملعب ليدز يونايتد بالفوز 2- صفر اليوم الأحد في المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بعد أربعة أيام على إهداره نقطتين على أرضه بالتعادل مع ليدز 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة، عانى يونايتد لحصد النقاط الثلاث لكنه نجح في النهاية في الخروج منتصراً قبل سفره الى إسبانيا لمواجهة برشلونة الخميس في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».

والأهم من ذلك بالنسبة لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ أنه رفع غلته إلى 46 نقطة وبات ثانياً موقتاً بفارق نقطة أمام جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلتقي لاحقاً أستون فيلا، فيما يتخلف بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بتعادله مع ضيفه برنتفورد 1-1، لكن الفريق اللندني وسيتي لعبا مباراتين أقل.

وتحدث الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي خاض مباراته الـ400 في الدوري الممتاز، عن الانتصار قائلاً: «رأيتم ما كان يعنيه (الفوز) في نهاية المباراة، إن كان بالنسبة للمشجعين أو اللاعبين. قاتلنا حتى النهاية كفريق».