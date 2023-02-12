وفاة مهاجم المنتخب السعودي السابق عن 37 عاماً

أعلن نادي الجبيل السعودي وفاة لاعبه يوسف السالم مهاجم منتخب السعودية السابق عن 37 عاما بعد صراع مع المرض اليوم الأحد.

وكتب نادي الجبيل المنتمي لدوري الدرجة الثالثة السعودي (القسم الرابع) على تويتر «ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته».

وذكرت تقارير محلية أن السالم قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي ونقل إلى مستشفى وخضع للعلاج في العناية المكثفة.

وشارك السالم في عشر مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 وفقا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي على الإنترنت.

وسبق للسالم، الذي كان يشتهر بلقب «إف.16»، اللعب أيضا في صفوف الهلال والشباب والاتفاق والقادسية.

وكتب الهلال على تويتر «يوس السالم إلى جنة الخلد بإذن الله»، بينما قال نادي الشباب إنه يتقدم «بأحر التعازي وأصدق المواساة» في وفاة لاعبه السابق، وكذلك فعل الاتفاق والقادسية.

وجاء الخبر بمثابة صدمة للعديد من اللاعبين الحاليين والسابقين.

وكتب مناف أبو شقير لاعب منتخب السعودية السابق «أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة أخونا يوسف السالم»، بينما قال محمد الشلهوب قائد الهلال السابق «عظم الله أجركم في وفاة يوسف السالم. اللهم ارحم واغفر لصديقي يوسف السالم واجعل الفردوس مأواه».