مدرب الهلال يتحدى الريال: لن نكتفي بالأداء المشرف.. هدفنا اللقب

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن فريقه لن يكتفي بتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد بل سيسعى لتحقيق الفوز، وذلك عندما يلتقيان، بعد ساعات من الآن، في نهائي كأس العالم للأندية المقامة في ضيافة المغرب. وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس للحديث عن المباراة إن لاعبي الهلال في جاهزية عالية للمباراة، لافتًا إلى أن الهلال يمتلك خط هجومي قوي بإمكانه التسجيل في شباك ريال مدريد.

وعن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة وإمكانية خوض اللقاء، قال المدرب الأرجنتيني :"بنزيما لاعب رائع. وضعت خطط مختلفة سواء لعب أم لا وذلك من أجل إغلاق المساحات على هجوم ريال مدريد".

وأعرب دياز عن امتنانه للجماهير المغربية التي دعمت الفريق خلال المباراة الماضية أمام فلامنجو فضلًا عن الترحاب الذي تحظى به بعثة الهلال، مشددًا على ثقته في أن الجماهير المغربية ستدعم فريقه في النهائي. في المقابل نقل راديو "ماركا" تصريحات لـ "دياز" أدلى بها قبل المؤتمر الصحفي، وأكد من خلالها أن الهلال سيسعى للفوز على ريال مدريد والتتويج بكأس العالم للأندية. وشدد دياز على أن تمتع لاعبي الهلال بكل القدرات والذكاء والتحلي بالانضباط الخططي سيكون بوابة الفوز وتحقيق اللقب.