موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية

كتب ريال مدريد فصلاً جديداً من التألق في بطولة كأس العالم للأندية بعدما نجح في الفوز المستحق على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة، ليضرب موعداً تاريخياً جديداً مع نجوم الهلال السعودي والمنتخب السعودي في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 4-1 في مباراة قدم فيها نجوم الكرة المصرية شوط أول رائع وكانوا قريبين من تحقيق التعادل إلا أن نجوم ريال مدريد لعبوا بالتخصص في الدقائق الأخيرة ونجحوا في حسم المباراة لصالحهم بالأربعة كما أضاع لوكا مودريتش، ركلة جزاء في الشوط الثاني لصالح الفريق الملكي. (شاهد التفاصيل)

ويلتقي فريق ريال مدريد مع الهلال السعودي الذي نجح في الفوز على بطل أمريكا الجنوبية بالدور نصف النهائي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، وفي نفس اليوم يلتقي الأهلي المصري مع فلامنغو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة والذي سبق وتوج به الأهلي سابقاً في أكثر من مناسبة.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي بتوقيت الإمارات

السبت 11-2-2022

فلامينغو (البرازيل) – الأهلي (مصر) 19:30

الهلال (السعودية) – ريال مدريد (إسبانيا) 23:00