آخر تطورات موقف الغاني أتسو في زلزال تركيا.. انتشاله من تحت الأنقاض

كشفت وسائل إعلام تركية عن آخر تطورات موقف اللاعب الغاني كريستيان أتسو الذي كان ضمن المفقودين في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الإثنين.



وذكرت صحيفة ديلي ميل نقلاً عن وسائل إعلام تركية أنه تم انتشال اللاعب الغاني كريستيان أتسو من تحت الأنقاض أعقاب الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته 7.8 ريختر.



وأوضحت الصحيفة أنه تم انتشال لاعب تشيلسي ونيوكاسل السابق وهو على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى.



وأشارت إلى أنه تم إطلاق عمليات بحث واسعة لانتشال لاعب هاتاي سبور التركي، مبينة أن عدد من المقربين من الدولي الغاني أكدوا أنهم تم نقله إلى المستشفى وأنه بحالة جيدة.