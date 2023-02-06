الزمالك يسقط أمام فاركو في عودة المدرب فيريرا

تلقى الزمالك حامل اللقب هزيمة مذلة 3- صفر أمام مضيفه فاركو في عودة مدربه جيزوالدو فيريرا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وافتتح شكري نجيب أهداف فاركو باستاد برج العرب بالأسكندرية بعد ست دقائق قبل أن يعزز زميله عمرو جمال من تفوقه صاحب الأرض في الدقيقة 29.

واختتم سيف تيري أهداف فاركو بعد مجهود فردي رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتلقى الزمالك الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات والرابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عنده 29 نقطة من 17 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن الأهلي المتصدر والذي خاض 15 مباراة ويلعب ضد ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية مساء الأربعاء.

وسقط الزمالك أمام الأهلي وغزل المحلة في مباراتين متتاليتين ليقرر مرتضى منصور رئيس النادي «توجيه الشكر» للبرتغالي فيريرا.

وتولى أسامة نبيه تدريب الزمالك وقاده للفوز 2-1 على فيوتشر لكن إدارة النادي قررت عودة فيريرا مرة أخرى بعد أقل من أسبوعين رحيله.

كو، الذي كان انتصر مرتين فقط في أول 15 مباراة، رصيده إلى 19 نقطة وقفز إلى المركز العاشر.