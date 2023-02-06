حكم أوروغوياني يدير مباراة الأهلي وريال مدريد



سيدير الأوروغوياني أندريس ماتونتي كابريرا مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباتي، في نصف نهائي في مونديال الأندية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.



وسيحكم ماتونتي المباراة بجانب مواطنيه نيكولاس تاران ومارتين سوبي والسلفادوري إيفان بارتون، بينما سيتولى تقنية "الفار" الكولومبي نيكولاس غاييو، بجانب الفنزويلي خوان سوتو.



وأدار الأوروغوياني 34 عاماً في مونديال قطر 2022 المباراة بين كرواتيا وكندا في المرحلة الأولى، وكان الحكم الرابع في مباراتي السنغال وهولندا، وهولندا والولايات المتحدة.