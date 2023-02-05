عصام الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأحد انضمام المصري عصام الحضري إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك إن الحضري البالغ عمره 50 عاما «انضم إلى الكادر التدريبي المرافق للمدرب الأرجنتيني كوبر والذي سيتكون من المدرب المساعد محمود فايز ومحلل الأداء والمدرب المساعد خوسيه كارلوس فانتاجوزي ومدرب حراس المرمى عصام الحضري ومدرب اللياقة أنتونيو ساريوجلو».

وتولى كوبر، مدرب مصر والكونجو الديمقراطية وأوزبكستان السابق، تدريب سوريا الأسبوع الماضي خلفا للمدرب الوطني حسام السيد وسيقود الفريق في نهائيات كأس آسيا في قطر.

وعمل الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب المصري الأول في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، قبل أن يعمل مع المنتخب الأولمبي.

وأخفقت سوريا في التأهل لكأس العالم الأخيرة بعد احتلال المركز قبل الأخير بمجموعتها في المرحلة النهائية.

وسبق لكوبر (67 عاما) قيادة بلنسية للصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين قبل أكثر من 20 عاما.

كما درب إنتر ميلان وبارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وقاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018.