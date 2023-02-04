خسارة صادمة لأرسنال المتصدر على أرض إيفرتون الجريح

مُني أرسنال المتصدر بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، على أرض إيفرتون الجريح 0-1، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايش بدلاً من فرانك لامبارد، السبت في المرحلة 22.

وبهدف قلب الدفاع جيمس تاركوفسكي من رأسية اثر ضربة ركنية (60)، حقق "توفيز" فوزهم الأول في الدوري منذ أكتوبر الماضي وابتعدوا موقتاً عن منطقة الهبوط.

وسيكون مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، قادراً على تقليص الفارق مع أرسنال (50 نقطة) إلى نقطتين، بحال فوزه الأحد على مضيفه توتنهام خامس الترتيب في مباراة قوية، لكنه لعب مباراة أكثر من "المدفعجية".

وأهدر أرسنال، الساعي إلى لقب أول في الدوري منذ 2004 في حقبة المدرب الفرنسي أرسني فينغر، نقاطا ثمينة في سعيه للاقتراب من اللقب، علما انه يلتقي مع سيتي في مباراة قمة في فبراير الجاري.