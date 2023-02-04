مدرب بايرن ميونيخ يتهم باريس سان جيرمان بممارسة "الألاعيب"!

قال مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يوليان ناغلسمان إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيلعب مع باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متهما النادي الفرنسي بممارسة الألاعيب.

وسبق ان أعلن سان جرمان الخميس أن نجمه سيغيب "لثلاثة أسابيع" بسبب إصابة في الفخذ، مما يحرمه من المشاركة في مواجهة 14 فبراير في العاصمة الفرنسية.

وقال ناغلسمان "لا أعتقد أنه سيغيب"، زاعمًا أن النادي الباريسي قدم تشخيصًا افتراضيًا لحالة مبابي.

وشرح "لا أعرف ما الذي لديه، (لكن) أفترض أنه سيلعب. ما يُقال على الموقع غامض. إذا لم تكن إصابة بنيوية، لا أستطيع أن أتخيله يغيب عن المباراة، لكنني لا أعرف".

وأضاف "احضّر للمباراة كأنه سيشارك".

واستُبدل مبابي، الذي سجل 25 هدفًا مع سان جرمان هذا الموسم منها سبعة في دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 21 من فوز فريقه 3-1 على مونبلييه الأربعاء.

إلى جانب مبابي، تدور الشكوك حول جاهزية كل من البرازيلي نيمار والاسباني سيرخيو راموس، لكن يُتوقع ان يكونا جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة بطل المانيا.

بدوره، يعاني فريق ناغلسمان من اصابات عدّة، في ظل الغياب الطويل للحارس المخضرم مانويل نوير والظهير المغربي نصير مزراوي والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديس.

كذلك، يغيب المهاجم السنغالي ساديو مانيه عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي لكنه عاد إلى التدريبات، على الرغم من أنه لن يشارك في موقعة "بارك دي برانس".

دو/دع/جأش