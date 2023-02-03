رسمياً.. غياب مانيه عن قمة البايرن وسان جرمان في "أبطال أوروبا"

لن يكون المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي يتعافى من إصابة ابعدته عن كأس العالم في قطر، قادراً على اللحاق بفريقه بايرن ميونيخ الألماني في مواجهته المنتظرة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 فبراير الجاري، بحسب ما قال مدربه يوليان ناغلسمان الجمعة. وقال ناغلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورغ في البوندسليغا الأحد "أنتظر عودته منتصف فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيّد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب". وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس والإياب في 8 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وتشهد القمة أيضا غياب أهم لاعبي باريس سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي الذي تعرض للإصابة أخيرا. وكان مانيه بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنكليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحلّ وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

واصيب مانيه (30 عاماً) في عظمة الشظية اليمنى مطلع نوفمبر ضد فيردر بريمن، ما ابعده عن المونديال القطري. خضع لجراحة منتصف نوفمبر وعاد إلى الجري للمرة الأولى قبل عشرة أيام، قبل أن يلمس الكرة مطلع هذا الأسبوع. وسجّل مانيه، القادم من ليفربول في صيف 2022، أحد عشر هدفاً في 23 مباراة مع الفريق البافاري في مختلف المسابقات.