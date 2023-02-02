خبر سعيد لبايرن ميونيخ.. باريس سان جرمان يكشف عن مدة غياب مبابي

أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع وسيُحرم من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 فبراير المقبل.

وأوضح النادي أن مبابي يعاني "من إصابة في الفخذ الأيسر" تعرض لها في الدقيقة 20 من المباراة ضد مونبلييه (3-1) في الدوري الأربعاء.

وسيغيب مبابي أيضا عن مواجهة مرسيليا الاربعاء المقبل في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، لكنه سيكون جاهزا لمباراة إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة ضد بايرن ميونيخ في بافاريا في الثامن من مارس المقبل.

ويعد غياب مبابي عن دوري الابطال خسارة كبيرة لباريس سان جرمان، حيث يهيمن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا على الجداول الإحصائية هذا الموسم: يتصدر حاليًا ترتيب الهدافين في المسابقة الأوروبية برصيد سبعة أهداف مشاركة مع المهاجم المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبدا مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه مطمئنًا الأربعاء، وقال "إنها كدمة أو ورم دموي، لا نعرف حتى الآن. ليس هناك الكثير من القلق"، في إشارة إلى "ضربة خلف الركبة وعلى العضلة" تعرض لها في الدقيقة 20 وارغمته على ترك مكانه لهوغو إيكيتيكي.

وعلق مبابي على اصابته عقب المباراة في ردهة غرف الملابس التقطتها قناة "كنال بلوس" قائلاً: "لقد تعرضت للإصابة عندما حاولت الارتكاز على قدمي، شعرت بألم شديد".

في المقابل، قال باريس سان جرمان إن المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي أصيب بدوره في المباراة وترك مكانه في الدقيقة 32 للاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس، سيجري "فحوصات إضافية" الخميس.

ويعاني النادي الباريسي الذي لا يزال يبحث عن أول لقب له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي لملاكه القطريين، من غياب بريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكيال بسبب الاصابة، بينما تمت اراحة البرازيلي نيمار الاربعاء كإجراء احترازي من أجل التعافي من "تعب في العضلات".

