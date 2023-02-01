صدق أو لا تصدق.. فيريرا مدرباً للزمالك

في مفاجأة غير متوقعة قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، عقب 8 أيام من إقالته.



ورغم أن "الأبيض" قرر الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري، ولكن أكدت وسائل إعلام مصرية أن إدارة حامل لقب الدوري آخر موسمين قررت إعادة المدرب مجدداً لتولي تدريب الفريق.



وأشار موقع "فيلغول" أن إدارة "الأبيض" سيعود من دون مساعديه السابقين، موضحاً أنه تم فسخ عقودهم بالتراضي.