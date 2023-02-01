مسؤول ألماني ينتقد حجم إنفاق تشلسي في سوق انتقالات اللاعبين

انتقد سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم حجم إنفاق نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية، والتي شهدت إبرام تشيلسي صففة قياسية على مستوى بريطانيا لضم إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي.

وقال كيل في تصريحات لقناة "سكاي سبورت" الألمانية :"يجب أن نقول إنه أمر جامح للغاية. بالطبع كنت أتابع تشيلسي في الأسابيع والأشهر الماضية.

ووقع لاعب خط الوسط فيرنانديز عقدا مع تشيلسي يستمر حتى عام 2031 ، وقد دفع النادي الإنجليزي 8ر106 مليون جنيه إسترليني (4ر131 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر. وقال كيل:"المال لا يمثل مشكلة هناك. نحن ببساطة علينا أن نجني أموالنا هنا بطريقة مختلفة. لذلك لسنا في وضع يسمح لنا بإبرام صفقات كهذه".