صدمة لبرشلونة بعد إصابة ديمبلي

أثار مدرب برشلونة، تشافي قلق أنصار الفريق بعد الإعلان عن إصابة واحد من أهم لاعبي الفريق في الموسم الجاري، الفرنسي ديمبلي، وشدد على أن مدة الغياب لم تحدد بعد، لكن الإصابة مقلقة. وقاد بيدري برشلونة أمس للفوز على جيرونا بتسجيله الهدف الوحيد للقاء، ليحقق برشلونة انتصاره الثامن في آخر تسع مباريات في الليغا ويتوج بطلا للشتاء.

هذا الفوز، حعل برشلونة يقفز لقمة الترتيب بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، الذي يمكنه تقليص الفارق لثلاث نقاط عندما يواجه ضيفه ريال سوسيداد، صاحب المركز الثالث، اليوم. وشارك بيدري كبديل لعثمان ديمبلي، الذي خرج مصابا، في الدقيقة 26، وأكد تشافي أن اللاعب الفرنسي الدولي سيتم فحصه لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وقال :" في مباراة مثل هذه الأكثر أهمية ألا تخسر ديمبلي، حيث أنه أحد أفضل اللاعبين في المواقف الفردية وبالطبع إصابته أثرت على خططنا". وأكمل :" سيفحصوه وسنرى، ولكنه لاحظ شيئا ويبدو أن هناك إصابة في العضلة الرباعية. إنه لأمر مخزن لأنه لاعب مهم".