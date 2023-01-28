هل يغيب رونالدو عن النصر بسبب الإصابة

ذكر تقرير إخباري اليوم أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن تحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لفريق النصر في الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن السعودي). وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا خاصا كشف لها أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كشفت عن إصابته بكدمة في مفصل القدم لن تعيقه عن المشاركة في المباريات المقبلة بالدوري.

وتعرض رونالدو للإصابة بعد التحام مع حمدان الشمراني، لاعب الاتحاد، خلال مواجهة الفريقين أمس الأول الخميس في قبل نهائي كأس السوبر السعودي.

ووفقا للمصدر نفسه، أوضح البرتغالي أن إصابة المفصل سبق أن تعرض لها لكن هذه تبدو أقل خطورة، كما يعاني النجم البرتغالي من استمرار التورم حول المفصل.

من ناحية أخرى، منح الجهاز الطبي بنادي النصر، الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، برنامجا علاجيا وتأهيليا لمدة أسبوع بعد أن شعر مجددا بألام الإصابة قبل 24 ساعة من مواجهة الاتحاد.