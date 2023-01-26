إيقاف مسؤول إعلامي خلال تغطية كأس إفريقيا للمحليين بسبب تصرف غير لائق

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أحد موظفي مكتبه الإعلامي لمدة خمس سنوات وحرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة ومنعه من مواصلة عمله في كأس الأمم الأفريقية للمحليين الحالية بالجزائر بعد ارتكابه "تصرفا غير لائق". وكان (الكاف) اختار فيلكس سوهوند بيبريب من بنين، للعمل في منظومته الإعلامية لتغطية البطولة. وتم إيقاف سوهوند بيبريب بعد جلسة استماع للجنة الانضباط بالكاف في العاصمة الجزائر هذا الأسبوع.

واستمتعت اللجنة للضحية التي قالت إنه "هاجمها" الأسبوع الماضي "وحاول تقبيلها" بعدما ذهبت لغرفته بالفندق للحصول على وثائق اعتمادها الخاصة بالبطولة. كما ذُكر في قرار لجنة الانضباط الذي أعُلن للصحفيين أن شخصية اخرى قدمت تفاصيل بشأن تلقيها عرضا غير مناسب من سوهوند بيبريب حين كان يغطي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون العام الماضي. ونفى سوهوند بيبريب هذه الاتهامات، وقال إنها مؤامرة لتشويه سمعته. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيواجه أي اتهامات جنائية.