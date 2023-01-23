لماذا المخيني أفضل حارس في "خليجي 25" رغم أخطاء النهائي؟ زيد شاكر يوضح

قدمت بطولة "خليجي 25" حارس مرمى منتخب عمان ابراهيم المخيني بكونه من حراس المرمى الموهوبين الذين ينتظرهم مستقبل باهر في السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل ما يتمتع به من إمكانات ذهنية وجسمانية وفنية فريدة، لتواصل الكرة العمانية استكشاف حراس المرمى المميزين بعد نجاحها سابقا في الكثير من الحراس يتقدمهم علي الحبسي الذي يعد أول حارس مرمى عربي خليجي يلعب في الدوري الانجليزي.

ومنح اتحاد كأس الخليج العربي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة للحارس ابراهيم المخيني بعد ان أسهم في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية بدور فني يعد الاميز بين حراس مرمى المنتخبات المشاركة.

من جهته، قال مدرب حراس المرمى في نادي خورفكان والفيصلي الأردني سابقا العراقي زيد سمير شاكر لـ"الامارات اليوم": "إن الحارس العماني المخيني استحق الجائزة بالرغم من تحمله مسؤولية هدفين تسببا في خسارة النهائي وهي حالة يقل حدوثها، ورغم خسارة الاحمر العماني للقب وتقييم الحارس في النهائي والذي بلغ 5,6 درجة الا انه استحق الجائزة لدوره الكبير في وصول منتخب عمان للنهائي، إذ ذاد عن مرماه في اوسع مباريات أسفرت عن ثلاثة انتصارات وتعادل منها تصديه لركلة جزاء قبل ثواني من نهاية مباراته مع المنتخب اليمني".

وتابع: "اعتادت الاتحادات القارية والدولية ان تمنح جائزة افضل حارس مرمى الى حارس المنتخب الفائز بالبطولة لكن المستويات الفنية التي قدمها المخيني قبل الوصول للنهائي كانت كافية لفوزه بالجائزة وبالرغم من تحمله مسؤولية الهدفين الاول لتمركزه غير الصحيح وتسببه باستقبال هدفين بينما كان الهدف الاخر من ضربة جزاء لكنه تمكن من الحد من الكثير من هجمات منتخب العراق".

وأوضح شاكر أن "المخيني تمكن خلال البطولة من نيل تقييما عاليا وهو 7,2 درجة من أصل 10 بتصديه ل 13 كرة خطيرة ممكنة التسجيل من اصل 18 وذلك بنسبة 72% كما تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في مواجهتين وهي ارقام كافية للفوز يالجائزة بينما لم يتمكن اي من منافسيه على الجائزة وهم كل من حارس منتخب قطر برشم 7,1، وحارس منتخب العراق جلال حسن وحصل على تقييم نهائي 6,7، والبحريني سيد جعفر 6,5 من تخقيق درجة تقييم مماثلة مبينا ان حارسي مرمى طرفي النهائي لم يظهرا معا بشكل مميز في المباراة النهائية بارتكابهما أخطاء مؤثرة تسببت باستقبال اهداف وان المردود الفني للحارس العماني المخيني هو من رشحه لنيل الجائزة".

وختم: "بشكل عام، البطولة لم تقدم حراس مرمى مميزين للغاية لكنها قدمت حراسا موهوبين للمستقبل احدهم الحارس العماني المخيني".



حارسي النهائي الخليجي:

- ابراهيم المخيني

لعب: 5

شباك نظيفة: 2

تصدي: 13 من 18 نسبة 72%

التقييم: 7.2



- جلال حسن العراق

لعب: 4

شباك نظيفة: 2

التصدي: 7 من 7-10

التقييم: 6.7



التقييم النهائي للبطولة

العماني المخيني: 7.2

القطري برشم: 7.1

العراقي جلال حسن: 6.7

البحريني سيد جعفر: 6.5