الهلال يفوز على أبها ويتصدر الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على أبها 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدف سجله يانج هيون سوو في الدقيقة 21، وتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29 قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.