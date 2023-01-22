"خليجي 25": اعتذار عراقي للاتحاد العماني بعد تعذّر دخول الجماهير

قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم اعتذارًا لنظيره العماني لعدم تمكن الجماهير المؤازرة لمنتخب عمان من حضور المباراة النهائية لخليجي 25، بسبب الزخم الجماهيري الذي فاق التوقعات وأدى الى تأخر دخولهم ملعب البصرة الدولي الخميس الماضي.

وجاء في بيان للاتحاد العراقي "يعرب الاتحاد العرقي لكرة القم عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني وأدى الى تأخر دخول الجماهير العمانية الى الملعب لمؤازرة المنتخب العماني".

وتوج منتخب "أسود الرافدين" باللقب الرابع في تاريخه والاول منذ 1988 بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني، وسط حضور اكثر من 65 ألف مشجع عراقي في استاد البصرة الدولي. وكان مقررًا ان يخصص في احد مدرجات الملعب خمسة آلاف مقعد للمشجعين العمانيين.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونيابة عن اللجنة المنظمة باعتذاره الى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول الى الملعب والتي كانت عاملا في إنجاح البطولة طيلة أيامها، كما يؤكد رئيس الاتحاد حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات".

وكان الاتحاد العماني طالب الجماهير العمانية في بيان الخميس قبل المباراة بالعودة الى العاصمة مسقط، حفاظا على سلامتهم اثر الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب البصرة والتدافع عند بواباته ما أدى الى وفاة شخص وجرح العشرات.