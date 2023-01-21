آلاف المشجعين العراقيين يستقبلون منتخبهم المتوج في بغداد.. (صور وفيديو)

استقبل أكثر من ما يقارب 80 ألف عراقي منتخب «أسود الرافدين» المتوج بقلب بطولة خليجي 25، بعد عودته الجمعة الى العاصمة بغداد قادمًا من مدينة البصرة جنوب البلاد التي استضافت البطولة.

واحتشد أنصار المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد بمظاهر احتفالية لمناسبة فوز العراق بلقب لبطولة بعد انتظار دام 35 عاما.

واحرز المنتخب العراقي لقبه الرابع بعد فوزه المثير على منتخب عمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني 3-2 في المباراة النهائية على استاد البصرة الدولي.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية عن الوزير احمد المبرقع قبل وصول طائرة المنتخب العراقي الى العاصمة بغداد ان ليلة التتويج سيخلدها التاريخ بأنها «ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الانساني والجماهيري».

وحيا لاعبو المنتخب العراقي من المنصة الرسمية الشرفية في ساحة الاحتفالات وهم يحملون كأس البطولة، عشرات آلالاف من المشجعين والانصار المحتشدين.

ووصل اعضاء المنتخب الى مطار بغداد الدولي مساء الجمعة على متن طائرة خاصة قادمة من البصرة.