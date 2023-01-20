إلقاء القبض في إسبانيا على نجم برشلونة السابق داني ألفيس

احتُجز المدافع الدولي السابق البرازيلي داني ألفيس في برشلونة اليوم على خلفية تحقيق حيال شبهات اعتداء جنسي، بحسب ما ذكرت الشرطة الإقليمية الكاتالونية. وأوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية لوكالة فرانس برس "لقد جاء هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس"، أحد أحياء برشلونة، حيث "تم استدعاؤه. تم اعتقاله وهو في طريقه" إلى محكمة العدل في برشلونة. وبحسب مصدر قضائي، من المقرر أن يستمع إليه قاض.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها "فتحت تحقيقًا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم" من دون ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر مطلع لفرانس برس أن هذا الاتهام يطال ألفيس. وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في 2 يناير الحالي تتهم اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً بلمهسا بشكل غير لائق. وحسب الصحف المحلية، حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر الماضي.

من ناحيته، نفى ألفيس في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية "أنتينا 3" في الخامس من الشهر الحالي، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى. وأضاف "كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين". وأمضى مدافع برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كاتالونيا بعد مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، حيث بات اللاعب الأكبر سناً الذي يدافع عن ألوان "سيليساو" في النهائيات، وقبل العودة إلى ناديه الحالي بوماس أونام المكسيكي.