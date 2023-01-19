وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 4500 إسترليني.. لم ينجح أحد

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.



أوضحت الصحيفة أن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.



وأضافت: "المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات البناء في يونيو المقبل".



وأشارت إلى أن أسطورة البرتغال يشعر بالإحباط بسبب وجود وظيفة شاغرة بواصفات خاصة في القصر، ولكن لم يتمكن من الحصول على الشخص المناسب حتى الآن.



وتابعت أنه لم يعثر على أي شخص لتعيينه في منصب "الشيف" الخاص به وبأسرته في القصر، مبينة أنه هناك شروط خاصة لهذه الوظيفة التي سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني.



وبينت أن أبرز المواصفات أن تخصصات "الشيف" تكون هي الطعام البرتغالي التقليدي ، فضلاً عن الأطباق العالمية مثل السوشي، إذ أنه هناك منطقة مصممة خصيصاً في القصر الفخم لتحضير الأطباق اليابانية الشهية.