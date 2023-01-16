مصرع مشجعين في حادث سير بـ«خليجي 25»

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم الأقلّ اليوم الاثنين نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ووقع الحادث صباح الاثنين حينما «اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق» ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25 التي من المقرر أن تجري بعد الظهر، بشاحنة، ما أدّى إلى «مقتل ستة أشخاص»، وفق عبد الحسين الجابري مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق ومركزها الناصرية.

وأضاف أن «خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس»، و«ثلاثة آخرين تعرضوا لكسور مختلفة».

وقال إن «سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الاثنين».