برشلونة طلب "الكبسة" و"الجريش" و"القرصان" قبل الفوز على ريال مدريد (فيديو)

كشفت وسائل إعلام سعودية عن أن فريق برشلونة طلب تناول أشهر الوجبات السعودية قبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.



ونقلت قناة الإخبارية تصريحات لمحمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق الذي أقام فيه "الكاتالوني" الذي أكد أن برشلونة اتبع نظام غذائي صارم قبل خوض مباراة كأس السوبر الإسباني.



وأشار إلى بعثة "البلوغرانا" اختارت يوماً يتناول فيه اللاعبون أشهر المأكولات السعودية، موضحاً أن إدارة الفندق قدمت للاعبين "الكبسة" و"الجريش" و"القرصان" والعديد من الوجبات الأخرى التي رفض الإفصاح عنها.



يذكر أن برشلونة فاز على ريال مدريد 3-1 وحقق لقب كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.