أول ظهور لميسي في الملاعب بعد التتويج بكأس العالم

من المتوقع أن يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة له في صفوف باريس سان جرمان بعد 24 يوما على قيادته منتخب بلاده الى احراز كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يحل ضيفا على أنجيه صاحب المركز الأخير الاربعاء في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ميسي (35 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرّات، عاد الى باريس الثلاثاء الماضي وحظي باستقبال حار في تدريبات اليوم التالي، حيث وقف لاعبو الفريق وجها لوجه وصفقوا له لدى دخوله ارضية مقر التدريب، قبل ان يتسلم هدية عبارة عن كأس من المدير الرياضي في الفريق البرتغالي لويس كامبوس.

تابع بعدها تدريباته الفردية قبل ان ينضم إلى الفريق جماعيا اعتبارا من الإثنين، وبالتالي سيكون جاهزا لخوض المباراة كما تمنى مدربه كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي الخميس الماضي عندما قال «لقد خاض كأس عالم مدهشة وبذل الكثير من المجهودات وتعرض لكثير من التدخلات. سأستمع الى ما سيقوله لي وآمل في ان يكون متاحا لخوض المباراة ضد أنجيه».

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار على الرغم من مشاركته في جزء من التدريبات الاثنين ايضا. وبحسب الصحف المحلية، سيدرس الجهاز الطبي عدد الدقائق التي سيخوضها البرازيلي الذي لا يزال يتعافى من اصابة في التواء في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الاولى للبرازيل ضد صربيا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

في المقابل، سيغيب النجم الاخر كيليان مبابي والمغربي اشرف حكيمي اللذان سيعودان الى التدريبات الثلاثاء استعدادا للمباراة ضد رين الاحد المقبل.

ومنح غالتييه مبابي وحكيمي إجازة لمدة اسبوعين، حيث شوهدا يتابعان مباريات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الايام الاخيرة.