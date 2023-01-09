مارتينيس مدرباً للمنتخب البرتغالي.. كيف سيتعامل مع رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الاثنين، عن تعيين الاسباني روبرتو مارتينيس مدربًا للمنتخب الوطني خلفا لفرناندو سانتوش الذي غادر منصبه عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

ومارتينيس الذي كان مدربا لمنتخب بلجيكا، ورحل عن منصبه، لم يكن غريبا عن النهائيات في قطر حيث أقصي مع منتخب بلجيكا من الدور الاول في مفاجأة لافتة.

سيكون التحدي الأول والابرز للمدرب البالغ 49 عاما التعامل مع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، لاسيما بعد انتقال الاخير الى نادي النصر السعودي.