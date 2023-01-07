المصنف الأول عالميا يعلن لن يشارك في "تنس أستراليا" للإصابة

أعلن الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام من 16 حتى 29 الشهر الحالي جراء تعرضه لاصابة في ساقه اليمنى أثناء خوضه للتمارين.

وكتب اللاعب الشاب البالغ 19 عاماً بطل أميركا المفتوحة عبر حسابه على تويتر "في حين كنتُ في أفضل حالاتي خلال فترة التحضير للموسم، تعرضت لإصابة من خلال القيام بحركة خاطئة أثناء التدريب"، مضيفًا "للأسف لن أستطيع المشاركة في أستراليا الفتوحة".