الأخضر السعودي يُلحق الخسارة السابعة باليمن ويحرمه من "لمس" الشباك

حقق المنتخب السعودي الشاب الذي يشارك في خليجي العراق بديلاً للمنتخب السعودي الأول الذي شارك في كأس العالم، فوزاً مقنعاً وعادياً على اليمن في أول ظهور للمنتخبين في خليجي البصرة، وهو الفوز السابع للسعودية في 7 مواجهات سابقة جمعته مع المنتخب اليمني في بطولات الخليج السابقة.

وأحرز المنتخب السعودي هدفي الفوز في الشوط الأول عن طريق تسديدة سميحان النابت، الذي أحرز اول أهداف البطولة الخليجية في الدقيقة 18 من عمر المباراة وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليكتفي المنتخب السعودي بالهدفين ويحرز أول 3 نقاط.

وحرم الحارس السعودي نواف العقيدي، المنتخب اليمني من الوصول إلى الشباك السعودية ليفشل اليمن في إحراز أي هدف في المرمى السعودي بالمواجهات السبع السابقة، ويقود منتخب بلاده إلى تصدر المجموعة في أول ظهور.