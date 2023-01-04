ميلان يستأنف الدوري الإيطالي بفوز على ساليرنيتانا

استأنف ميلان الدوري الايطالي لكرة القدم، بعد فترة توقف دامت سبعة أسابيع بسبب مونديال قطر 2022، بفوزه 2-1 على مضيفه ساليرنيتانا اليوم، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة. وعزز حامل اللقب وصافته مع 36 نقطة بفارق خمس نقاط عن نابولي المتصدر الذي يحل على إنتر الخامس لاحقًا في قمة المرحلة التي ستقام جميع مبارياتها الاربعاء.

وسجل هدفي الروسونيري البرتغالي رافايل لياو (10) وساندرو تونالي (15)، فيما أحرز البديل فيديريكو بوناتسولي هدف أصحاب الارض (83). وتألق حارس ساليرنيتانا الجديد المكسيكي المخضرم غييرمو أوتوشا الذي ضمه الفريق الى صفوفه أواخر العام الماضي، بعد مشاركته مع بلاده في مونديال قطر وخروجه من الدور الاول بفارق الاهداف عن بولندا، حارمًا ميلان من الخروج بنتيجة أكبر. وهذا الفوز الثاني تواليًا لميلان في الدوري بعد أن اختتم المنافسات قبل المونديال بفوز 2-1 على أرضه ضد فيورنتينا.