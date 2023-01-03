مفاجأة.. النصر السعودي قد يعير رونالدو إلى نيوكاسل الإنجليزي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي النصر السعودي قد يعير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل الإنجليزي.

وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن عقد رونالدو مع النصر يتضمن بندا يتيح للاعب الانتقال إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة الأغلبية بنادي نيوكاسل مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن مصادر، لم تكشف عنها، أوضحت لها أن البند سيجرى تفعيله في حال تأهل نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويحتل النادي حاليا المركز الثالث.

ويشهد استاد «مرسول بارك»، معقل نادي النصر، تقديم رونالدو اليوم الثلاثاء أمام الجماهير.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيحصل على 200 مليون يورو (211 مليون دولار) في الموسم الواحد خلال فترة تواجده مع النصر السعودي، الذي وقع معه عقدا لمدة عامين ونصف العام.